Генштаб: окупанти вивезли свою техніку із ЗАЕС через візит МАГАТЕ

Окупанти вивезли всю свою техніку із території Запорізької АЕС через приїзд місії Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ), повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У зв'язку із приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод Атом Енергомаш, решту розосередили у найближчих населених пунктах" , - повідомили там.

Крім того, за даними Генштабу, рота противника, що базувалася в спортивному клубі Втрачений світ, залишила Херсон і вивезла в окупований Крим награбоване майно в п'яти вантажівках.

У районах Херсона та Енергодару точними ударами ЗСУ знищили три артилерійські системи противника, а також склад із боєприпасами та в роту особового складу. Поранених вивезли до медичних установ поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області.

"Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень" , - заявили в Генштабі.

1 вересня делегація МАГАТЕ із 14 експертів побувала на Запорізькій АЕС у тимчасово захопленому Енергодарі. Експерти на чолі з Рафаелем Гроссі провели на території ЗАЕС кілька годин. На станції залишилося п'ять представників місії. Гендиректор МАГАТЕ сказав, що делегація встановить постійну присутність на ЗАЕС.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, захопили російські окупанти після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російським обстрілом у кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. Загалом на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.﻿

Останніми тижнями окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС. В Енергоатомі повідомляли, що Росія готується відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України. 25 серпня російські окупанти спровокували перше в історії ЗАЕС тимчасове відключення від енергомережі.