"Газпром" оголосив про повну зупинку прокачки газу "Північним потоком"

Російська газова компанія "Газпром" ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Газпрому" в Telegram.

Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" "виявлено витік олії з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного".

Також масло виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. "Газпром" стверджує, що акти виявлення витоків масла підписано представниками компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.

"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено" , – додали в російській компанії.

Як повідомлялось, норвезька аналітична фірма Rystad Energy вирахувала, що Росія щодня спалює близько 4,34 млн куб. м газу біля компресорної станції "Портова", яка є початковою точкою газопроводу "Північний потік".