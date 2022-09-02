У Мінфіні озвучили суму кредитів, які взяла Україна в 2022-му

Україна у 2022 році залучила зовнішнього фінансування на суму 716,2 млрд грн. Це 106,5% запланованих на цей період, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у публікації на сайті Мінфіну.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 442,8 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 47,9 млрд грн (1114,3 млн дол. США та 439,2 млн євро).

При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 412,2 млрд грн, у тому числі шляхом придбання у власність Національним банком України – 285,0 млрд грн.

Зі зовнішніх джерел залучено 273,5 млрд грн, у тому числі:

74,2 млрд грн (2,2 млрд євро) позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;

Також 47,1 млрд грн (1035,8 млн канадських доларів та 392,8 млн дол. США) отримали у вигляді позички уряду Канади; 41,3 млрд грн (1,4 млрд дол. США) Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI).

Український бюджет все ще потребує постійних дотацій. Щоб фінансувати армію та виконувати соціальні зобов'язання, державі потрібно близько 5 млрд доларів. Крім того, Україна домовляється про відстрочку виплат за держборгом та веде переговори з партнерами щодо підтримки у вигляді грантів, а не кредитів, оскільки гранти не потрібно повертати.

Як повідомлялось, раніше Україна подала запит МВФ про нову велику програму фінансування. Але, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, ситуація з можливим кредитом залишається невизначеною. Так, МВФ поки що не визначився із форматом програми, до того ж експерти Фонду не ухвалили макропрогнози, які їм надала Україна.