У МВС розповіли, скільки цивільних вже вбили й поранили росіяни

За даними МВС, з початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч дістали поранень, повідомляє Українська правда.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

"Від початку війни ми зафіксували понад 22 тисячі обстріляв. Такими обстрілами уражено більше 24 тисяч цивільних об’єктів. Як я вже говорив, у 90% випадків ці обстріли влучають саме по цивільних цілях.

Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб. І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано".

Єнін також повідомив, що поліція почала 1255 кримінальних проваджень за фактами співпраці українців із державою-агресором. У цих провадженнях повідомлено по підозру понад 200 особам, більше 100 проваджень скеровано до суду.