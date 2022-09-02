Мерія Маріуполя: мешканці Мелітополя почали отримувати російські повістки

У тимчасово окупованому Мелітополі місцеві жителі почали отримувати російські повістки у військкомат, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє мерія Маріуполя у Telegram.

"Російський паспорт згодом перетворюється на квиток на фронт. Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя вже почали отримувати повістки до військкомату" , — йдеться у повідомленні.

За даними мерії, російські окупанти вже роздавали повістки в Донецьку і роздаватимуть у тимчасово окупованому Маріуполі.

"Питання часу, але через контрнаступ ЗСУ в окупантів підгоряє. Закликаємо маріупольців не отримувати паспорта Росії. Не робіть собі вирок" , — додали у міськраді.

25 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовому керівництву збільшити штатну чисельність військ РФ на 137 тисяч осіб. Таким чином, загальна кількість російських військовослужбовців, згідно з задумом Путіна, має становити 1 150 628 осіб.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що Путін збільшуватиме чисельність армії країни-агресора РФ за рахунок випускників на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.