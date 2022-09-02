Зеленський знову зібрав ставку головнокомандувача: ми всі побачимо рішення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю знову провів засідання ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення президента.

"Сьогодні провів ще одне на цьому тижні засідання ставки верховного головнокомандувача.

Були присутні, як завжди, керівники сектору оборони, безпеки – Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов, інші. Доповідали командувачі оперативних напрямків Сирський, Литвинов, Ковальчук.

Думаю, що всі розуміють, які основні питання, прийняті й певні рішення. Думаю, ми їх всі побачимо".

У середу, 31 серпня, Зеленський повідомив, що провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому були присутні керівники силових відомств, військові доповідали про розвиток ситуації на передовій.

Він також подякував людям у Криму, які підтримують Україну, за надану інформацію й запевнив, що українські сили її відпрацьовують по-максимуму.