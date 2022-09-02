ОК "Південь": війська РФ перекривали Керченський міст, вивозили сім'ї та награбоване

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти перекривали Керченський міст, щоб вивезти свої сім'ї та награбоване з України, повідомляє Новое время.

Про це заявила глава об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи командування спостерігає рух росіян з Херсона у бік кримського півострова, Гуменюк відповіла ствердно.

"Так, такий рух є. І вони не дарма перекривали Керченський міст, оскільки намагалися використати його реверсно: і підтягуючи резерви, і вивозячи те, що їм найцінніше — награбоване та свої сім'ї" , — сказала вона.

Раніше Нацполіція Херсонської області повідомляла, що війська РФ у тимчасово окупованому Херсоні та області обкрадають приватні будинки та вивозять майно місцевих жителів на викрадених машинах.