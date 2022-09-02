Голова Нікопольської РВА: на протилежному березі поменшало окупантів

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що на протилежному від Нікополя березі Каховського водосховища поменшало російських військових, повідомляє Українська правда.

Про це Євген Євтушенко повiдомив у Telegram ввечері 2 вересня.

"За останні дні на протилежному березі поменшало живої сили і техніки окупантів. ЗСУ працюють!".

За словами голови Нікопольської РВА, 2 вересня впродовж дня не зафіксовано жодного обстрілу території району.

Проте надвечір "на протилежному березі зафіксовано рух ворожої техніки: він не такий жвавий, але присутній".

Євтушенко закликав жителів скористатися правилом двох стін чи перебувати в укриттях.

Від УП: Зменшення чисельності особового складу російських підрозділів в районі Енергодара може бути пов'язане з візитом місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, що відбувся 1 вересня, після чого там залишаються 5 чи 6 експертів цієї організації.