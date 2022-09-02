Міністр оборони: до Польщі прибув американський бомбардувальник B-52
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у п’ятницю повідомив про прибуття до країни американського бомбардувальника B-52, повідомляє Європейська правда.
Про це Блащак написав у Twitter.
"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник B-52. Наша оперативна сумісність і можливості захищати східний фланг НАТО зростають", – йдеться в дописі.
Як зазначає "Польське радіо", восьмимоторний Boeing B-52 Stratofortress — дальній стратегічний бомбардувальник. Літак також здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї.
США збільшили присутність військово-повітряних сил у Європі після того, як Росія почала вторгнення в Україну. Останнім часом бомбардувальник B-52 кружляє над Південно-Східною Європою.
У червні американські бомбардувальники з авіабази Барксдейл у Лос-Анджелесі пролетіли над Чорним морем.