Міністр оборони: до Польщі прибув американський бомбардувальник B-52

Міністр оборони: до Польщі прибув американський бомбардувальник B-52
Фото: Wikipedia

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у п’ятницю повідомив про прибуття до країни американського бомбардувальника B-52, повідомляє Європейська правда.

Про це Блащак написав у Twitter.

"Польсько-американська співпраця стає тіснішою. Сьогодні до Польщі прибув бомбардувальник B-52. Наша оперативна сумісність і можливості захищати східний фланг НАТО зростають", – йдеться в дописі.

Як зазначає "Польське радіо", восьмимоторний Boeing B-52 Stratofortress — дальній стратегічний бомбардувальник. Літак також здатний нести кілька десятків тонн різних видів звичайних вантажів, бомб, ракет і ядерної зброї.

США збільшили присутність військово-повітряних сил у Європі після того, як Росія почала вторгнення в Україну. Останнім часом бомбардувальник B-52 кружляє над Південно-Східною Європою.

У червні американські бомбардувальники з авіабази Барксдейл у Лос-Анджелесі пролетіли над Чорним морем.

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