ОВА: на Сумщині виникла лісова пожежа, вогонь перекинувся на ворожі позиції

У Сумської області внаслідок обстрілів окупантів виникла лісова пожежа, однак вітер погнав її у бік Росії на позиції загарбників, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Він зазначив, що протягом дня окупанти випустили близько 50 мін та снарядів по Краснопільській громаді. Загалом було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс.

"Утім пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "0" і був великий ризик для рятувальників. Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу" , — написав Живицький.

Він зазначив. що на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле. Наразі на нашій території пожежі немає.