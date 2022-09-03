Генштаб: ЗСУ знищили живу силу противника на Запорізькому напрямку

ЗСУ знищили живу силу росіян на Запорізькому напрямку - за даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 вересня.

Минулої доби росіяни завдали 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах, зокрема постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я.

Уточнюється, що з початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Наші сили відбили атаки в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Миропільське, Порозок Сумської області.

На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Наші сили утримують позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України.

На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб.

На Слов’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Велика Комишуваха, Карнаухівка, Вірнопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.

На Краматорському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Райгородок, Сіверськ, Спірне.

На Бахмутському напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв райони Соледара, Бахмута, Кодеми.

На Авдіївському напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали Авдіївка, Водяне, Веселе.

На Новопавлівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, обстрілював райони населених пунктів Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Павлівка.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв обʼєкти в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Лозове, Андріївка, Ольгине, Зелений Гай, Степова Долина. Сили оборони відбили наступ противника в районах Високопілля та Потьомкіного.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. "Байрактар" завдав ракетного удару, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами. Ракетні війська та артилерія уразила понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 ЗРК та декілька одиниць броньованої техніки окупантів.