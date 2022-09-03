ОВА: ЗСУ збили всі п'ять ракет "Калібр", випущених Дніпром

У ніч на 3 вересня українським військовим вдалося збити всі п’ять російських крилатих ракет Калібр, які ворог скерував на місто Дніпро, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була дуже гучною. Росіяни атакували область крилатими ракетами, Градами та важкою артилерією" , — розповів він.

За словами Резніченка, падіння уламків збитих п’яти ракет спричинило кілька пожеж.

"Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав" , — запевнив голова ОВА.

Повітряне командування Схід уточнило, що всі п’ять збитих ракет були ракетами Калібр.

По Нікопольському району завдали ударів російські Гради та важка артилерія. Загиблих та поранених немає

У Нікополі без руйнацій. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів.

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди неушкоджені.

Близько 2:00 3 вересня в Дніпрі пролунали вибухи. У Повітряному командуванні Схід повідомили про роботу ППО.