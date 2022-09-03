Siemens не бачить причин для зупинки "Північного потоку"

Витік масла, на який посилається російський концерн "Газпром", не може бути технічною причиною для припинення експлуатації газопроводу "Північний потік", вважає німецька компанія Siemens Energy, повідомляє Deutsche Welle.

"Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що подібний висновок ("Газпрому", - ред.) не є технічною причиною для припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбін і можуть бути усунені на місці" , - заявили в Siemens Energy.

Усунення подібних неполадок – це рутинна операція в рамках робіт з технічного обслуговування. У минулому виникнення таких витоків не призводило до припинення експлуатації, підкреслюється в заяві.

Нині Siemens Energy не займається техобслуговуванням "Північного потоку", але готова взяти участь у технічних роботах, додали в німецькій компанії. Там також зазначили, що "на компресорній станції "Портова" є достатньо додаткових турбін для роботи "Північного потоку".

Після триденної перерви на техобслуговування прокачування газу Північним потоком не відновилося, як планувалося спочатку. "Газпром" назвав причиною цього витік олії на компресорній станції "Портова".