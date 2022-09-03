ЗМІ: Берлін погодився з кандидатурою нового посла України у Німеччині

За інформацією німецьких ЗМІ, Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України, який має замінити Андрія Мельника, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах пишуть видання Welt am Sonntag та Spiegel.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення новим послом Олексія Макеєва.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Пізніше німецькі ЗМІ повідомляли, що новим послом України можуть призначити Олексія Макеєва. Андрій Мельник повідомив, що остаточно залишить посаду 14 жовтня.