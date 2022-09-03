Британська розвідка: дії ЗСУ на Херсонщині фокусуються на трьох напрямках

Британська розвідка: дії ЗСУ на Херсонщині фокусуються на трьох напрямках
Фото: president.gov.ua

Британська розвідка розповідає, що дії українських військових на Херсонщині стали певною тактичною несподіванкою для противника, а командуванню РФ невдовзі доведеться робити вибір, куди кинути доступні їм резерви, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді про війну в Україні від Міноборони Британії за 3 вересня.

У ньому нагадують, що ЗСУ почали контрнаступальні дії на півдні з понеділка 29 серпня.

"Один з елементів цього наступу - триваюче просування на широкому фронті західніше Дніпра, що фокусується на трьох напрямках у межах окупованої РФ частини Херсонської області. У цієї операції - обмежені найближчі задачі, проте українські сили, схоже, досягли певної тактичної несподіванки, скориставшись недоліками логістики та управління й командування у російській армії", - пишуть в огляді.

Оскільки бої тривають також на Донбасі та Харківському напрямку, зазначає розвідка, "ключовим рішенням для російського командування ближчими днями буде те, куди спрямувати ті оперативні резерви, які вони спроможні зібрати".

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