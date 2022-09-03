Мінекономіки: український експорт зріс до максимуму від початку війни
У серпні 2022 року український експорт товарів зріс на 13,9% до 3,36 млрд доларів. Це максимальна сума з початку війни, але на 44% менше, ніж у січні (6,0 млрд доларів), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Обсяги українського експорту за липень зросли на 25% і склали 7,29 млн тонн. Але обсяг вдвічі менший, ніж у січні (14,56 млн тонн).
Перевезення морським транспортом в серпні збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, автомобільним транспортом - 1,36 млн тонн.
Водночас найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами - 1,48 млрд доларів, морські вантажі вартували 995 млн доларів, а залізничні - 788 млн доларів.
Лідерами за вартістю експорту в серпні стали:
- соняшникова олія (443 млн доларів). Обсяги її експорту зросли на 30% до 366 тис тонн.
- кукурудза (347 млн доларів). Експорт її збільшився на 31% до 1,5 млн тонн. Саме цей експортний сегмент найбільше виграв від деблокади портів, з яких вийшли завантажені ще в лютому судна;
- ріпак (305 млн доларів). Україна вже експортувала 665 тисяч тонн цієї культури нового врожаю;
- пшениця (213 млн доларів). В серпні Україна вивезла в 2,3 рази більше зерна, ніж в липні, обсягом 880 тис тонн;
- руда (172 млн доларів). Через окупацію та руйнування південно-східних регіонів обсяги експорту металургійної продукції падають. Зокрема, в серпні експортовано 1,4 млн тонн руди;
- кабельна продукція (89 млн доларів).
- електроенергія (73 млн доларів). Виручка від електроенергії зросла в 2 рази у порівнянні з липнем. Це результат інтеграції української енергетики до ENTSO-E - енергетичної системи Європейського союзу;
- насіння соняшнику (71 млн доларів).
- мʼясо птиці (67 млн доларів). Експорт продукції демонстрував зниження порівняно з липнем;
- соя (62 млн доларів). В серпні зростання її експорту склало +30% до 148 тисяч тонн.