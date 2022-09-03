Мінекономіки: український експорт зріс до максимуму від початку війни

У серпні 2022 року український експорт товарів зріс на 13,9% до 3,36 млрд доларів. Це максимальна сума з початку війни, але на 44% менше, ніж у січні (6,0 млрд доларів), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Обсяги українського експорту за липень зросли на 25% і склали 7,29 млн тонн. Але обсяг вдвічі менший, ніж у січні (14,56 млн тонн).

Перевезення морським транспортом в серпні збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, автомобільним транспортом - 1,36 млн тонн.

Водночас найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами - 1,48 млрд доларів, морські вантажі вартували 995 млн доларів, а залізничні - 788 млн доларів.

Лідерами за вартістю експорту в серпні стали: