У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ у живій силі та техніці. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 49 тисяч військових.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2034 (+25),

бойових броньованих машин 4403 (+37),

артилерійських систем - 1134 (+8),

РСЗВ – 293 (+4),

засобів ППО – 153,

літаків – 235 (+1),

вертольотів – 205,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),

крилатих ракет – 203 (+5),

кораблів/катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21),

спеціальної техніки – 105.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.