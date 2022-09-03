У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ
У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ у живій силі та техніці. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 49 тисяч військових.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2034 (+25),
- бойових броньованих машин 4403 (+37),
- артилерійських систем - 1134 (+8),
- РСЗВ – 293 (+4),
- засобів ППО – 153,
- літаків – 235 (+1),
- вертольотів – 205,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
- крилатих ракет – 203 (+5),
- кораблів/катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21),
- спеціальної техніки – 105.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.