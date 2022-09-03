У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ

У Генштабі оновили дані про втрати військ РФ
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ у живій силі та техніці. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 49 тисяч військових.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2034 (+25),
  • бойових броньованих машин 4403 (+37),
  • артилерійських систем - 1134 (+8),
  • РСЗВ – 293 (+4),
  • засобів ППО – 153,
  • літаків – 235 (+1),
  • вертольотів – 205,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
  • крилатих ракет – 203 (+5),
  • кораблів/катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21),
  • спеціальної техніки – 105.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.

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