ОВА: у Краматорську і Слов’янську росіяни вдарили по підприємствах

Вночі 3 вересня російські загарбники обстріляли Краматорськ і Слов’янськ, поціливши у підприємства, у Курахівській громаді окупанти вдарили по базі відпочинку, а в Соледарі – по дитсадку; за добу в області 3 загиблих і 3 поранених, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.

У Краматорську ракета влучила в продовольче підприємство – поранено 1 людину, пошкоджено 2 будівлі та знищено 9 автомобілів. Друге влучання – у підприємство легкої промисловості. Там зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники", – повідомив він.

Фото: Павло Кириленко

Фото з Facebook Кириленка

Деталі: Також у приватне та комунальне підприємства росіяни влучили у Слов'янську. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяги завданої шкоди встановлюють. Крім того, на території громади пошкоджені 7 будинків у Билбасівці.

У Курахівській громаді під російські обстріли потрапили Курахове та Вовченка – пошкоджені база відпочинку та 1 будинок, без постраждалих.

Гатили вночі окупанти і по Сіверську – інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Фото: Павло Кириленко

У Соледарі росіяни вели поодинокі обстріли та серйозно пошкодили дитсадок "Червона Квіточка". У громаді пошкоджені приватний будинок та сільськогосподарська техніка у Роздолівці, постраждалих немає. У Званівці внаслідок обстрілу поранено 1 людину.

Під ранок окупанти обстріляли з артилерії Авдіївку, без жертв.

За 2 вересня через російські обстріли загинули 3 мирних жителі Донеччини – у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці, ще 3 людини отримали поранення, додав очільник військової адміністрації.