Орбан полетів до Москви на похорони Горбачова

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вранці 3 вересня вирушив до Москви на похорони останнього лідера СРСР Міхаїла Горбачова, повідомляє Українська правда.

Про це сказав керівник пресслужби угорського прем’єра Берталан Хавасі.

До угорської делегації, окрім Орбана, увійдуть політик його партії "Фідес" Тамаш Дойч, історикиня Марія Шмідт, політичний директор Балаш Орбан та юрист Імре Конья.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав у коментарі російському "РИА Новости", що зустрічі Орбана й президента РФ Владіміра Путіна в рамках цієї поїздки не планується.

Як повідомлялося, сам Путін попрощався з померлим Горбачовим у морзі і не приїде на похорон.