У Києві запровадять оплату проїзду в усіх видах транспорту банківською карткою

Влада Києва підтримала петицію про запровадження оплати за проїзд банківською карткою в усіх видах громадського транспорту, повідомляє Економічна правда.

Відповідна петиція зібрала необхідну кількість голосів та розглянута мером Віталієм Кличком.

У петиції, створеній Олександром Шейком, зазначається, що у Києві при проїзді в тролейбусах та автобусах немає можливості придбати паперовий квиток, так само як і транспортну карту, на всіх зупинках або в салоні транспорту.

До того ж квиток в додатку "Київ Цифровий" є ненадійним засобом оплати, оскільки він вимагає наявності зарядженого смартфону та підключення до інтернету. А гостям столиці купувати транспортну карту для декількох поїздок недоцільно.

Віталій Кличко у відповіді на петицію повідомив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).