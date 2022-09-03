У Києві запровадять оплату проїзду в усіх видах транспорту банківською карткою
Влада Києва підтримала петицію про запровадження оплати за проїзд банківською карткою в усіх видах громадського транспорту, повідомляє Економічна правда.
Відповідна петиція зібрала необхідну кількість голосів та розглянута мером Віталієм Кличком.
У петиції, створеній Олександром Шейком, зазначається, що у Києві при проїзді в тролейбусах та автобусах немає можливості придбати паперовий квиток, так само як і транспортну карту, на всіх зупинках або в салоні транспорту.
До того ж квиток в додатку "Київ Цифровий" є ненадійним засобом оплати, оскільки він вимагає наявності зарядженого смартфону та підключення до інтернету. А гостям столиці купувати транспортну карту для декількох поїздок недоцільно.
Віталій Кличко у відповіді на петицію повідомив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).
"Технічні засоби АСОП, які на сьогодні встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства "Київпастранс", технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками", — додав очільник міста.