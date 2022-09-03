Залужний: за три дні знищили та пошкодили техніки РФ більш ніж на $28 млн

Протягом останніх трьох днів пара безпілотників Байрактар знищила російську техніку загальною вартістю близько $26,5 млн, повідомляє Новое время.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Так, у період з 31 серпня по 2 вересня, вдалося знищити:

вісім танків Т-72 (орієнтовна вартість одного — $3 млн),

по одній САУ Акація ($1,6 млн);

БМП ($0,6 млн);

гаубиці ($0,3 млн).

Також було пошкоджено п’ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн. Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки — $28,35 млн.

"Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів — потужна зброя! Один із апаратів — допомога від дружньої Литви" , — заявив Залужний, орублікувавши відео.

Видання The Insider дійшло висновку, що до кінця року Росія відчує суттєве скорочення артилерійських снарядів та справної бронетехніки, тоді як через санкції РФ не може продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь та поповнювати їх запаси.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже втратила понад 49 тисяч своїх військових, 2034 танки, 235 літаків, 4403 бойові броньовані машини та сотні одиниць іншої техніки.