Повітряні сили ЗСУ: на Донеччині збили російський вертоліт

Українські військові 3 вересня в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

3 вересня Повітряні сили ЗСУ продовжують знищувати окупанта в повітрі. Близько 10:30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищений російський військовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" і безпілотний літальний апарат "Форпост".

Раніше стало відомо, що за минулу добу зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п'ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр".