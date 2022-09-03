Держприкордонслужба: сили оборони зміцнюють усі ділянки кордону з Білоруссю

Сили оборони максимально зміцнюють усі ділянки кордону з Білоруссю. Зокрема, йдеться про район Чорнобилської зони, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у суботу, 3 вересня.

Голова ДПСУ Сергій Дейнего перевірив кордон у межах зони відчуження. Зазначається, що на цьому напрямку прикордонники разом із підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та поліції постійно збільшують обороноздатність.

Щоб запобігти новому вторгненню, бійці знищили під'їзні шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження. За підступами до українського кордону ведуть постійне спостереження.

"Цей напрямок залишається не менш загрозливим ніж інші, адже ми добре пам’ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам збройних сил Російської Федерації здійснити вторгнення в нашу країну і через Чорнобильську зону. Нині кордон по зоні відчуження укріплений" , — заявив Дейнего.

1 вересня у Генштабі заявили, що військові в Білорусі готуються до проведення навчань, на яких з, дуже імовірно, проведуть тренування «звільнення частини втраченої території умовної держави». Там не виключають, що може йтися про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

Водночас ймовірність проведення наступу противника з території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну тоді вважають низькою.