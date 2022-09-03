Україна запропонує Німеччині електроенергію зі своїх АЕС – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії і підтримати країну на тлі проблем з поставками природного газу, повідомляє Українська правда.

Про це Шмигаль сказав в інтерв’ю dpa.

"Україна зараз експортує електроенергію до Молдови, Румунії, Словаччини, Польщі, але також ми готові розширити експорт на Німеччину… У нас вистачає електроенергії для власних потреб завдяки атомним електростанціям" , - заявив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це буде одним з питань обговорень під час його візиту до Берліна та Брюсселю, та що Україна зацікавлена збільшувати експорт електроенергії до Євросоюзу.

"Це було би дуже добре для обох сторін. ЄС отримав би більше електроенергії, а ми - валютні надходження, чого ми зараз дуже потребуємо" , - каже він.

Шмигаль перебуває у Берліні в суботу-неділю, 4 серпня планується його зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Перед візитом він також закликав ФРН надати Україні танки.

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні.

Надходження національної енергетичної компанії "Укренерго" від продажу міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії та Словаччини з кінця червня до 21 серпня включно становили близько 1,92 мільярда гривень.