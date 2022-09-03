ГУР: 40% техніки, якою оснащуються нові підрозділи РФ, не боєздатна

За оцінками Головного управління розвідки, 40 відсотків бойової російської техніки, якою оснащують третій армійський корпус, не боєздатна, повідомляє Українська правда.

Про це заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

"Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська.

За нашими оцінками 40 відсотків бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу" , – повідомив він.

За його словами, укомплектування нового армійського корпусу РФ фахівцями затягнеться до листопада. "Щоб підготувати нормального спеціаліста, потрібно 3-4 місяці" , – додав Скібіцький.

Раніше розслідувачі Conflict Intelligence Team повідомляли, що Росія перекидає на фронт нещодавно сформований 3 армійський корпус.

Підрозділи третього армійського корпусу, який російська влада хоче відправити в Україну, навряд чи зможе створити ефективну бойову міць, вважають в Інституті вивчення війни.