Мэр: росіяни обстріляли Миколаїв, поранена жінка

Мэр: росіяни обстріляли Миколаїв, поранена жінка

Російські окупаційні війська в обід 3 вересня обстріляли Миколаїв, одна жінка поранена, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники. Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", – повідомив він.

За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення.

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