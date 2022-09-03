Мэр: росіяни обстріляли Миколаїв, поранена жінка
Російські окупаційні війська в обід 3 вересня обстріляли Миколаїв, одна жінка поранена, повідомляє Українська правда.
Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники. Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", – повідомив він.
За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення.