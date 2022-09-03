Ердоган запропонував Путіну посередництво у ситуації з окупованою ЗАЕС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Владімір Путін 3 серпня провели телефонну розмову, у якій Ердоган заявив, що Анкара могла би взяти на себе посередницьку роль у ситуації з окупованою Запорізькою АЕС, повідомляє Європейська правда.

У комюніке турецької сторони, як пише Anadolu, зазначають, що президенти обговорювали реалізацію стамбульських домовленостей щодо експорту українського зерна через Чорне море, а також ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина може бути посередником у ситуації із Запорізькою АЕС - так, як і в зерновій угоді", - зазначають у ньому.

Також президенти обговорили продовження співпраці щодо спорудження в Туреччині АЕС в Аккую.

Крім того, у комюніке згадують, що Путін та Ердоган можуть особисто зустрітися 15-16 вересня на полях саміту Шанхайської організації співпраці, який цього року проходитиме у Самарканді в Узбекистані.