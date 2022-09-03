Офіс генпрокурора повідомив про затримання коригувальника вогню у Києві

В Офісі генерального прокурора повідомили про затримання у Києві 42-річного місцевого жителя, який здавав росіянам позиції ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-серпня підозрюваний з корисливих спонукань неодноразово передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території міста Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ. До зазначених повідомлень коригувальник додавав GPS-координати військових об'єктів та фото місць дислокацій" , - йдеться у повідомленні.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час скоєння злочину.

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч.3 ст.114-2 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.