"Укрзалізниця" запускає безкоштовні евакуаційні рейси для жителів окупованого Криму

"Укрзалізниця" запускає програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси, повідомляє Новое время.

Потяги курсуватимуть із Запоріжжя:

до Києва о 18:58

до Львова о 10:15, 15:30, 19:08

до Івано-Франківська о 21:34

до Ужгорода о 15:03

з Кривого Рогу:

до Києва о 20:25

до Львова о 15:35

з Одеси:

до Києва о 21:01

до Рахова о 14:54

до Ужгорода о 15:54

до Львова о 20:45

"Справа в тому, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових обʼєктів, з проханням уникати наближення до них" , — зазначив очільник "УЗ" Олександр Камишін.

Тим, хто виїжджатиме з Криму, компанія надаватиме безкоштовне харчування та медичну допомогу, а також "підйомні" гроші від Укрпошти.