"Укрзалізниця" запускає безкоштовні евакуаційні рейси для жителів окупованого Криму

"Укрзалізниця" запускає безкоштовні евакуаційні рейси для жителів окупованого Криму
Фото: Facebook

"Укрзалізниця" запускає програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси, повідомляє Новое время.

Потяги курсуватимуть із Запоріжжя:

  • до Києва о 18:58
  • до Львова о 10:15, 15:30, 19:08
  • до Івано-Франківська о 21:34
  • до Ужгорода о 15:03

з Кривого Рогу:

  • до Києва о 20:25
  • до Львова о 15:35

з Одеси:

  • до Києва о 21:01
  • до Рахова о 14:54
  • до Ужгорода о 15:54
  • до Львова о 20:45
"Справа в тому, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових обʼєктів, з проханням уникати наближення до них", — зазначив очільник "УЗ" Олександр Камишін.

Тим, хто виїжджатиме з Криму, компанія надаватиме безкоштовне харчування та медичну допомогу, а також "підйомні" гроші від Укрпошти.

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