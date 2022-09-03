"Укрзалізниця" запускає безкоштовні евакуаційні рейси для жителів окупованого Криму
"Укрзалізниця" запускає програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси, повідомляє Новое время.
Потяги курсуватимуть із Запоріжжя:
- до Києва о 18:58
- до Львова о 10:15, 15:30, 19:08
- до Івано-Франківська о 21:34
- до Ужгорода о 15:03
з Кривого Рогу:
- до Києва о 20:25
- до Львова о 15:35
з Одеси:
- до Києва о 21:01
- до Рахова о 14:54
- до Ужгорода о 15:54
- до Львова о 20:45
"Справа в тому, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових обʼєктів, з проханням уникати наближення до них", — зазначив очільник "УЗ" Олександр Камишін.
Тим, хто виїжджатиме з Криму, компанія надаватиме безкоштовне харчування та медичну допомогу, а також "підйомні" гроші від Укрпошти.