Офіс генпрокурора та ДБР розслідують вибух на виставці зброї у Чернігові

Правоохоронці розпочали розслідування через вибух на виставці зброї у Чернігові, внаслідок якого постраждали діти, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Справою займається спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері та Державне бюро розслідувань. Провадження відкрили за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).

Також в Офісі генпрокурора зазначили, що кількість поранених виросла до п'яти осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років. Наразі постраждалі перебувають в лікарні.

Вибух у Чернігові

Сьогодні на Валу у Чернігові пролунав вибух на виставці боєприпасів, яку проводили бійці територіальної оборони. Попередньо відомо, що на виставці спрацював ручний протитанковий гранатомет.

За останніми даними, відомо про шість поранених дітей. Одна дитина знаходиться у реанімації у важкому стані.