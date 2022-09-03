Sky News: "Газпром" відновив роботу "Північного потоку"

Російська компанія "Газпром" відновила роботу трубопроводу "Північний потік - 1" після ремонту, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це пише Sky News.

За даними видання, по газопроводу за останню годину було прокачано блакитного палива на 184 кВт/год.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська компанія "Газпром" планувала зупинити експорт газу по трубопроводу "Північний потік" з 31 серпня до 3 вересня. Але 2 вересня газопровід повністю зупинили нібито через витік масла і необхідність ремонту.