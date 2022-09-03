МАГАТЕ: ЗАЕС знову відключили від зовнішньої мережі
Сьогодні, 3 вересня 2022 року, Запорізька атомна електростанція в черговий раз втратила зв'язок з останньою зовнішньою лінією електропередач, що працювала, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.
Водночас станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.
Крім того, керівництво станції повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.
"Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів", - зазначили в міжнародному агентстві.