МАГАТЕ: ЗАЕС знову відключили від зовнішньої мережі

Сьогодні, 3 вересня 2022 року, Запорізька атомна електростанція в черговий раз втратила зв'язок з останньою зовнішньою лінією електропередач, що працювала, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Водночас станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.

Крім того, керівництво станції повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.