Ердоган пригрозив Греції "серйозними наслідками" та нагадав про Ізмір

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив Грецію про "серйозні наслідки", якщо та "провокуватиме" турецьких військових, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

"Якщо продовжите нинішній курс провокацій, то заплатіть високу ціну. Хочу сказати Афінам лише одне: не забувайте про Ізмір!" , - заявив Ердоган.

Тим самим турецький лідер нагадав про перемогу 100-річної давнини, коли грецькі війська були вибиті із захоплених земель Анатолії, зокрема з Ізміру, армією під командуванням Мустафи Кемаля Ататюрка.

За його словами, Туреччина у потрібний час зробить "несподівані кроки будь-якої з ночей".

Раніше Ердоган заявив, що Греція кинула виклик НАТО та його союзникам.