Єврокомісар: ЄС готовий до можливого припинення поставок газу з Росії

У Євросоюзу є план дій на випадок, якщо Росія повністю припинить поставки газу, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.

"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному використанню Росією газової зброї" , - заявив Джентоліні.

За його словами, Євросоюз не боїться рішень президента РФ Володимира Путіна, але просить країну-агресора дотримуватися контрактів.

"Але якщо вони (росіяни - ред.) цього не роблять, ми готові реагувати" , - підкреслив єврокомісар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поставки газу трубопроводом "Північний потік" повністю зупинили через витік мастила і необхідність ремонту. Пізніше в Єврокомісії заявили, що російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

При цьому сьогодні, 3 вересня, за інформацією Sky News, російська компанія "Газпром" відновила роботу трубопроводу "Північний потік-1" після ремонту.