Ще одне судно із зерном вийшло з морського порту України
Сьогодні, 3 вересня, одне судно із зерном вийшло з українського морського порту, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони Туреччини в Twitter.
"В рамках відвантаження зерна: через несприятливі погодні умови в українських портах очікували відходу дев'яти суден, а відпливло одне судно", - сказано в повідомленні відомства.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 1 вересня, судно з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух по протоці Босфор було перекрито.