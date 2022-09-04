Ще одне судно із зерном вийшло з морського порту України

Сьогодні, 3 вересня, одне судно із зерном вийшло з українського морського порту, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Туреччини в Twitter.

"В рамках відвантаження зерна: через несприятливі погодні умови в українських портах очікували відходу дев'яти суден, а відпливло одне судно" , - сказано в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 1 вересня, судно з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух по протоці Босфор було перекрито.