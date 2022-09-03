Втеча від мобілізації до Словаччини: прикордонники затримали організатора схеми

У Закарпатській області правоохоронці затримали організатора незаконної схеми, який за 6000 доларів планував переправити чоловіків у Словаччину, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

"Харків’яни вийшли на переправника через знайомих. За вказану суму він зустрів своїх "клієнтів" в Ужгороді й доправив власним авто до селища Великий Березний" , - йдеться у повідомленні.

Далі організатор планував перевести хлопців через кордон пішки, проте правоохоронці затримали його.