Польща направить Німеччині ноту про виплату репарацій за Другу світову
Польща направить до Німеччини ноту про виплату репарацій за втрати під час Другої світової війни. Варшава домагатиметься реалізації своїх вимог про компенсації всіма можливими шляхами, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявив прем'єр-міністра Польщі Матеуш Моравецький.
Він зазначив, що Польща виступить з ініціативою початку переговорного процесу з цього питання.
"Щоб польсько-німецьке примирення було зразковим, нам потрібні компенсації, тому що без них між польським і німецьким народами завжди буде почуття несправедливості", - заявив прем'єр.
Напередодні в Польщі представили підготовлену експертами тритомну доповідь про втрати, понесені Польщею внаслідок нападу нацистської Німеччини і німецької окупації в 1939-1945 роках. Озвучена підсумкова сума склала близько 1,5 трлн доларів.
Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено. Польща відмовилася від подальших репарацій давно, в 1953 році, і кілька разів підтверджувала цю відмову.
Польща неодноразово підіймала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. У німецькому уряді, однак, зазначали, що питання репарацій закрите.
Раніше глава партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський також заявив, що Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну.