Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: Курс України

Сьогодні, 4 вересня, погода в Україні буде прохолодною. У деяких областях можливі пориви вітру, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, 4 вересня дощ прогнозується лише у Луганській області. На решті території країни буде суха і сонячна погода. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Проте у південних та східних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +5 +9, вдень +17 +20 градусів;
    • на заході вночі +7 +11 градусів, а вдень +17 +20;
    • у східних областях вночі +10 +12, вдень +17 +19 градусів;
    • на півдні країни вночі +11 +14 градусів, а вдень +20 +22;
    • у центральних областях вночі +8 +12, вдень +18 +20 градусів.
    Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

    Погода в Києві

    Сьогодні у столиці опадів не прогнозується. Вітер північно-східний з поривами до 10 м/с.

    У Києві, як і в інших регіонах, сьогодні знову похолоднішає. Стовпчики термометрів вночі покажуть +8 +10, а вдень +18 +20 градусів.

    Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні сьогодні

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