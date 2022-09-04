На півночі Казахстану пожежі, є постраждалі

На півночі Казахстану через природні пожежі затримуються шість пасажирських і 11 вантажних поїздів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Також відомо про 10 постраждалих в результаті пожеж на півночі країни. Деяких госпіталізували з опіками різного ступеня. Через пожежу пошкоджено 108 будинків.

У п'ятницю на півночі Казахстану виникла лісова пожежа, вогонь досяг населених пунктів. Було евакуйовано 1841 людину. За останньою інформацією, площа пожежі становить 9400 га.

Президент Казахстану Касим-жомарт Токаєв має намір відвідати оперативний штаб з гасіння лісових пожеж, що почалися в Костанайській області.