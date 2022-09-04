ОВА: ворог ударив Дніпропетровщиною з "Градів" та важкої артилерії

ОВА: ворог ударив Дніпропетровщиною з "Градів" та важкої артилерії
Фото: Юрій Кучинський

Ворог тричі ударив по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії, проте обійшлося без загиблих та поранених, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікополі сталася пожежа. Вогонь уже приборкали. У місті понівечені 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач", – повідомив він.

Крім того, у Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок і склади та прохідна місцевого заводу.

В інших районах ніч минула без обстрілів.

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Фото: Валентин Резніченко
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Фото: Валентин Резніченко

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