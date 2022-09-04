У Празі 70 тисяч людей вийшли на проросійський мітинг проти санкцій

У суботу, 3 вересня, десятки тисяч чехів вийшли на антиурядовий протест у центрі Праги, виступаючи проти підтримки України та антиросійських санкцій. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про "російський слід", повідомляє Новое время.

Як пише Ceske Noviny, за оцінками поліції, кількість протестувальників склала близько 70 тисяч осіб, акція пройшла мирно.

Акція проходила під гаслом "Чехія на першому місці". Демонстранти тримали чеські прапори, а також плакати з лозунгами проти ЄС та НАТО, прем'єр-міністра Петра Фіали, підвищення цін на енергоносії та з закликами до нейтральності та діалогу з Росією. Звучали під час акції і антивакцинаторські лозунги.

Організаторами виступили кілька політичних партій та організацій, зокрема Комуністична партія Чехії та євроскептичний рух Триколор.

Протестувальники вимагають відставки нинішнього коаліційного уряду консервативного прем'єр-міністра Петра Фіали, який вони критикують за прозахідну політику та нібито більшу увагу зруйнованій війною Україні, ніж власним громадянам.

Водночас організатори акції хочуть, щоб уряд дозволив їхнім експертам вести переговори з Росією щодо купівлі газу та нафти.

"Мета нашої демонстрації — вимагати змін, головним чином у розв’язанні питання цін на енергоносії, особливо електроенергію та газ, які знищать нашу економіку цієї осені" , — сказав співорганізатор заходу Їржі Гавел новинному вебсайту iDNES.cz.

"Чеській Республіці потрібен чеський уряд. Уряд Фіали може бути українським, можливо, брюссельським, але точно не чеським" , — сказала глава Триколору Зузана Майєрова Заграднікова.

За її словами, уряд має знизити податки, у тому числі ПДВ, і скасувати антиросійські санкції, які завдають шкоди чеським бізнесменам. Вона також вимагає припинити постачання зброї до України.

28 вересня організатори акції планують ще одну демонстрацію.

Прем'єр-міністр Фіала, який очолює правоцентристську п’ятипартійну коаліцію, заявив, що протест на Вацлавській площі був організований «проросійськими силами, близькими до екстремістських позицій», інтереси яких суперечать інтересам Чехії.

"Зрозуміло, що російські пропагандистські та дезінформаційні кампанії з’являються на нашій території неодноразово, і хтось просто піддається їм" , — сказав Фіала.

Він додав, що кожен має право висловлювати свою думку та проводити демонстрації.

"Тлумачення подій, які я мав можливість бачити досі, вказують на різко проросійські настрої, і, на мій погляд, це не відповідає інтересам Чехії та наших громадян" , — додав Фіала.

Протест в центрі Праги відбувся через день після того, як уряд не підтримав вотум недовіри коаліції Петра Фіали на тлі заяв опозиції про бездіяльність проти інфляції та цін на енергоносії.