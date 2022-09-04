Генштаб: за добу загинуло близько 450 російських військових
За добу в Україні загинуло близько 450 російських військових. Також ЗСУ знищили літак та гвинтокрил противника.
Дані про втрати російських військ оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2049 (+15),
- бойових броньованих машин – 4430 (+27),
- артилерійських систем – 1147 (+13),
- РСЗВ – 294 (+1),
- засобів ППО – 156 (+3),
- літаків – 236 (+1),
- вертольотів – 206 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864,
- крилатих ракет – 203,
- кораблів / катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8),
- спеціальної техніки – 106 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.