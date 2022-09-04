Генштаб: за добу загинуло близько 450 російських військових

Генштаб: за добу загинуло близько 450 російських військових
Фото: Facebook

За добу в Україні загинуло близько 450 російських військових. Також ЗСУ знищили літак та гвинтокрил противника.

Дані про втрати російських військ оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2049 (+15),
  • бойових броньованих машин – 4430 (+27),
  • артилерійських систем – 1147 (+13),
  • РСЗВ – 294 (+1),
  • засобів ППО – 156 (+3),
  • літаків – 236 (+1),
  • вертольотів – 206 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864,
  • крилатих ракет – 203,
  • кораблів / катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8),
  • спеціальної техніки – 106 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.

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