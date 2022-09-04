Генштаб: за добу загинуло близько 450 російських військових

За добу в Україні загинуло близько 450 російських військових. Також ЗСУ знищили літак та гвинтокрил противника.

Дані про втрати російських військ оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2049 (+15),

бойових броньованих машин – 4430 (+27),

артилерійських систем – 1147 (+13),

РСЗВ – 294 (+1),

засобів ППО – 156 (+3),

літаків – 236 (+1),

вертольотів – 206 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864,

крилатих ракет – 203,

кораблів / катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8),

спеціальної техніки – 106 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.