Тайвань розмістив протидронні знаряддя на декількох островах

Збройні сили Тайваню встановили Засоби захисту від дронів на прибережних островах Цзіньмень і Мацу після кількох інцидентів з китайськими БПЛА, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Протидронні гармати блокують частоту, використовувану наземною станцією для зв'язку з дроном, в результаті чого БПЛА виходить з-під контролю і падає.

Цивільні безпілотники були помічені над островами недалеко від узбережжя китайської провінції Фуцзянь. Поява БПЛА розглядається як ще одна ознака провокацій з боку Китаю, на додаток до недавніх широкомасштабних військових маневрів і майже щоденних вторгнень китайських бойових літаків в розпізнавальну зону ППО Тайваню.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати оголосили про три контракти на 1,1 млрд доларів на продаж Тайваню озброєнь та надання технічних послуг.

Також повідомлялося, сили протиповітряної оборони Тайваню збили непізнаний безпілотник над островами Цзіньмень.