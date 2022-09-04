Німеччина надасть Україні 200 млн євро допомоги для переселенців

Німеччина виділить Україні ще 200 млн євро на допомогу внутрішнім переселенцям. Про це заявила міністр з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє Deutsche Welle.

"Я поговорю з прем'єр-міністром України Шмигалем про те, як ми можемо й надалі підтримувати український уряд у турботі про переселенців. Йдеться про житло, тепло, одяг та ліки" , - сказала міністр.

Український прем'єр Денис Шмигаль 4 вересня прибуде до Берліна, де у нього запланована зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За словами Шульце, гроші призначені для допомоги внутрішнім переселенцям, які через війну були змушені залишити свої будинки та виїхати до інших регіонів України.

"У ситуації, що склалася, українська держава не може забезпечити необхідні соціальні виплати без нашої підтримки" , - підкреслила Свенья Шульце, закликавши не "слабшати у своїй солідарності" з Україною восени та взимку.

За даними Міжнародної організації з міграції ООН, на 23 серпня внутрішніми переселенцями стали близько 7 мільйонів українців. Майже половина біженців працездатного віку - 44 відсотки - втратили прибутки. 24 відсотки переселенців повідомили, що в першу чергу покладаються на державну підтримку, і лише третина з них вказала заробітну плату як основне джерело доходу.