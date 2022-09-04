ПК "Південь": над Миколаївщиною ППО збила російську крилату ракету
У неділю, 4 вересня, над Миколаївщиною українські військові збили крилату ракету класу повітря-поверхня Х-59, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Південь".
"4 вересня, близько 06:00 у небі над Миколаївщиною силами та засобами ППО повітряного командування Південь збито крилату ракету класу повітря-поверхня Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-35", — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що загроза ракетних ударів залишається високою.