ПК "Південь": над Миколаївщиною ППО збила російську крилату ракету

У неділю, 4 вересня, над Миколаївщиною українські військові збили крилату ракету класу повітря-поверхня Х-59, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Повітряного командування "Південь".

"4 вересня, близько 06:00 у небі над Миколаївщиною силами та засобами ППО повітряного командування Південь збито крилату ракету класу повітря-поверхня Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-35" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що загроза ракетних ударів залишається високою.