ОВА: росіяни обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 100 прильотів

ОВА: росіяни обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 100 прильотів
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В ніч на 4 вересня окупанти обстріляли шість громад Сумської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За ніч по території області було близько 100 прильотів з РСЗВ, САУ та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися громади Шосткинського району: Шалигінська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська. А також Миколаївська сільська та Краснопільська громади Сумського району", — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що обійшлося без жертв. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

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