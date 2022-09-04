ОВА: росіяни обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 100 прильотів

В ніч на 4 вересня окупанти обстріляли шість громад Сумської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За ніч по території області було близько 100 прильотів з РСЗВ, САУ та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися громади Шосткинського району: Шалигінська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська. А також Миколаївська сільська та Краснопільська громади Сумського району" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що обійшлося без жертв. Інформація щодо руйнувань уточнюється.