У Білому домі вважають, що РФ готується провести псевдореферендуми у вересні

У США вбачають ознаки того, що Росія має намір провести незаконні "референдуми" про приєднання окупованих територій України у вересні, повідомляє Новое время.

Про це заявив спікер Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

"Ми бачимо ознаки, які вказують на те, що Росія все ще збирається провести цей квазіреферендум уже цього місяця. Це їхній спосіб досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, яких вони або вже досягли, або збираються досягти, або хочуть досягти у майбутньому. І в якомусь сенсі це може компенсувати той факт, що вони не досягли потрібних успіхів, бо намагаються досягти їх політично" , — сказав чиновник адміністрації Байдена.

За словами Кірбі, подібні "референдуми" — це "ще одна схема із кремлівської методички, щоб претендувати на хоч якусь легітимність у цій нічим не спровокованій, нелегітимній війні, яку вони розв’язали в Україні".

Представник Білого дому наголосив, що згідно з новими опитуваннями, українці не хочуть бути частиною Росії, а хочуть бути суверенною державою.

30 серпня у Держдепі США повідомили, що Кремль спробує організувати фейковий "референдум" в Україні "найближчими тижнями".

Раніше розвідка повідомляла, що російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" в окупованих містах Херсонської й Запорізької областей 11 вересня.

У Білому домі заявляли, що російські окупанти готуються до анексії територій, захоплених після 24 лютого, і хочуть повторити ті самі схеми з псевдореферендумами, що й у 2014 році.

У цих областях окупанти створили "виборчі комісії" для проведення так званого "референдуму" про входження захоплених територій України до складу Росії та проводять агітацію серед місцевого населення.

7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія проведе псевдореферендуми на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів буде закрита.