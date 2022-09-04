Шольц назвав Росію ненадійним постачальником енергії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія є ненадійним партнером в постачанні енергоресурсів. Він вважає, що Німеччина зможе пережити цю зиму, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це Шольц заявив під час брифінгу.

Політик заявив, що Німеччина зараз переживає економічно важкий період, тому уряд затвердив новий пакет допомоги для жителів перед опалювальним сезоном.

Водночас Шольц прокоментував ситуацію на енергетичному ринку. За його словами, Росія перестала бути надійним постачальником. Проте канцлер впевнений, що, попри нестабільність, Німеччина зможе впоратися з викликами.

"Ми переживемо цю зиму" , - заявив Шольц.

Нагадаємо, 2 вересня Росія повністю зупинила "Північний потік" через витік масла і необхідність ремонту. Водночас у Німеччині заявили, що зможуть пережити опалювальний період без російського газу.