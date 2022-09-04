Шмигаль: Україна очікує на отримання від ЄС 5 мільярдів євро допомоги

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи у робочому візиті в Німеччині, провів зустріч з її Президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, де обговорив питання макрофінансової допомоги для України, повідомляє Економічна правда.

Основними темами для візиту є зброя, фінанси, санкції, провокації росії на ЗАЕС, наша інтеграція в ЄС, перемога та відбудова України.

"Ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону" , – зазначив прем'єр.

Окремим пунктом розмови було питання збільшення військової допомоги. Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки "Panzerhaubitze 2000", які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і Україна сподівається на збільшення поставок важкого озброєння. Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T.

На зустрічі також обговорювався план відновлення України, зокрема негайний ремонт критичної інфраструктури, відбудова лікарень, шкіл і житла, який вже реалізується урядом.

Денис Шмигаль додав, що у 2023 році кошти та зусилля потрібно збільшувати в десятки разів, і він впевнений, що Німеччина та ЄС будуть лідерами в цьому питанні.