Путін може відмовитися від участі у саміті G20 – Пєсков

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін ще не вирішив, чи відвідає саміт Великої двадцятки, який відбудеться у листопаді в Індонезії, повідомляє Новое время.

Як заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, під час ухвалення рішення про участь Путіна у саміті G20 враховуватимуться чинники безпеки.

"Для того, щоб прийняти рішення про формат нашої участі, тому що запрошення на вищому рівні є, за що ми вдячні країні-організатору майбутнього саміту, будуть братися до уваги всі фактори, у тому числі фактори безпеки, звичайно" , — цитують Пєскова російські пропагандистські держЗМІ.

18 серпня президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що очікує, що Путін візьме участь у саміті Великої двадцятки, який відбудеться на Балі в листопаді цього року.

"[Лідер КНР] Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде" , — сказав він.

Відодо запросив Путіна на саміт G20 попри заперечення деяких країн Заходу, зокрема США, на тлі того, як Росія розпочала свою загарбницьку війну проти України. За інформацією Bloomberg, деякі члени G20, зокрема президент США Джо Байден, відмовлялися сидіти за одним столом із Путіним, який розв’язав повномасштабну війну в Україні.

Після того, як Джакарта відмовилася відкликати запрошення для Путіна США та деякі інші члени Великої сімки закликали Індонезію запросити на саміт G20 і Україну.

27 квітня Відодо під час телефонної розмови запросив Зеленського взяти участь у саміті G20, а 29 квітня зв’язався з Путіним, який під час розмови підтвердив, що прийняв запрошення на саміт. Президент Індонезії стверджує, що, як приймаюча сторона цього року, «хоче об'єднати G20» і «не допустити розколу».

Через місяць, 27 травня, Зеленський також прийняв запрошення на саміт G20 і висловив надію на те, що там будуть присутні «лише друзі України». Зеленський також заявив, що Велика двадцятка має дати чітку оцінку агресивній політиці Росії, яка розв’язала повномасштабну війну в Україні.

В Україні ще не визначилися з форматом участі Зеленського у саміті. Він може доєднатися і дистанційно, як це робив міністр закордонник справ України Дмитро Кулеба під час саміту міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки у липні.

Зеленський заявляв, що його участь у саміті залежатиме від ситуації на фронті та від складу учасників.